Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-10 Haziran tarihleri arasında yapılan kaçakçılık operasyonlarında 11 olaya müdahale edildi. Olaylarda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 105 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS