Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-10 Haziran tarihleri arasında yapılan kaçakçılık operasyonlarında 11 olaya müdahale edildi. Olaylarda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 105 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

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