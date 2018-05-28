Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 10 olaya müdahale edildi. Olaylarda bin 320 paket sigara, 100 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.