Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 10 olaya müdahale edildi. Olaylarda bin 320 paket sigara, 100 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS