Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12-18 Şubat tarihleri arasından icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara ve içki kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile izinsiz kazı olayı olmak üzere 24 olaya müdahale edildi. Olaylarda 5 bin 740 paket kaçak sigara, 19,5 litre içki, 30 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 2 gram plaka esrar ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına karışan 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SİVAS