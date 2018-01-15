Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 9 olaya müdahale edilirken, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-14 Ocak tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, izinsiz çalıştırmak, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve izinsiz kazı olayı olmak üzere toplam 9 olay meydana geldi. Olaylarda 2 bin 860) paket sigara, 2 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i yabancı 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS