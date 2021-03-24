Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok
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Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

24.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:46
Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

Sivas'ta polis ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 920 adet içi tütün dolu kaçak makaron ele geçirdi.

Sivas'ta polis ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 920 adet içi tütün dolu kaçak makaron ele geçirdi.

Sivas'ta polis ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama da 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 43 paket boş bandrolsüz makaron ve 50'şer gramlık 10 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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