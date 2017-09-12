Sivas'ta Kaçakçılara Yönelik Operasyonlarda 11 Kişi Gözaltına Alındı
SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4'ü yabancı uyruklu, 11 kişi gözaltına alındı.
SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4'ü yabancı uyruklu, 11 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5-10 Eylül tarihleri arasında kaçakçılara yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 135 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar ve 5 gram eroin ele geçirildi. Ekipler 4'ü yabancı uyruklu, 11 kişiyi gözaltına aldı. - Sivas