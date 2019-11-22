Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

22.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:50

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 16 kilo kıyılmış tütün ve 111 kutu makaron ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında Sivas'ta iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren 10 iş yeri, 10 ekip ve 20 personel ile denetlendi. Denetimlerde 111 kutu (22 bin 200 adet) makaron ve 16 kilo 192 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 iş yeri sahibine 4733 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA