Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince 5 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente gümrük kaçağı sigara getirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. İl merkezinde durdurdukları bir araçta arama yapan polisler, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 5 bin 600 paket sigara gele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA