Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde park halindeki bir otomobilin bagajında arama yaptı. Aramada 3 valiz içerisinde 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan Hikmet Işık Caddesi üzerinde durdurdukları bir kişinin elinde bulunan kolileri kontrol eden polis ekipleri, bin paket makarona basılı sigara ele geçirdi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.