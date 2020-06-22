Sivas'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 8 bin lira ceza kesildi
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Sivas'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 8 bin lira ceza kesildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaçak şahin avladıkları tespit edilen 2 kişiye 8 bin lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta kaçak şahin avlayan 2 kişiye 8 bin lira ceza kesildi
22.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:40

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaçak şahin avladıkları tespit edilen 2 kişiye 8 bin lira para cezası uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla ilçesinde yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak şahin avı yapan iki kişiyi yakaladı.

Kaçak şahin avı yapan bu kişilere 8 bin lira para cezası uygulayan ekipler, kaçak avda kullanılan otomobile de el koydu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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