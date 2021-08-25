Sivas'ta kaçak kol saatleri ve güneş gözlükleri ele geçirildi
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Sivas'ta kaçak kol saatleri ve güneş gözlükleri ele geçirildi

Sivas'ta kaçak kol saatleri ve güneş gözlükleri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada; 302 adet gümrük kaçağı kol saati ve 235 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Suça karışan 2 şahsa, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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