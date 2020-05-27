Sivas'ta kaçak keklik avlayan 6 kişiye 10 bin lira ceza
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Sivas'ta kaçak keklik avlayan 6 kişiye 10 bin lira ceza

Sivas'ta kaçak olarak keklik avlayan 6 kişiye 10 bin lira ceza verildi.

Sivas'ta kaçak keklik avlayan 6 kişiye 10 bin lira ceza
27.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:40

Sivas'ta kaçak olarak keklik avlayan 6 kişiye 10 bin lira ceza verildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Kızılkavraz köyü mevkisinde canlı mühre ile keklik avlandığı ihbarı üzerine durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye, 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alanda yapılan aramada, avda kullanılan 6 canlı mühre, 6 kafes ve 1 tuzak ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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