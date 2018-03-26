Sivas'ta Kaçak Keklik Avcılarına Ceza

Sivas'ın Divriği ilçesinde, canlı mühre ile kaçak keklik avladıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 400 lira ceza uygulandı.



Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla icra ettikleri devriye görevi sırasında canlı mühre ile av yapan üç kişiyi yakaladı. Jandarma, "canlı mühre" olarak kullanılan 6 kınalı kekliği de ele geçirdi.

Üç kişiye, kaçak keklik avcılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 bin 400 lira ceza verildi.