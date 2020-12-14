Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

14.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:19
Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Suşehri ilçesi Boyalıca köyü Alinin Bozu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbaarı üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde A.A, Y.C, S.Ö, S.B. ve H.Ş'yi yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin yanında dedektör, metal arama çubuğu, derinlik ölçme şişi, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından işlem yapılan şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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