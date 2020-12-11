Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

11.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:06
Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde gece saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada, durdurdukları bir otomobildeki M.A. (38) ve Ö.Y'yi (37) gözaltına aldı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada dedektör, balyoz, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından işlem yapılan şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

İlgili Haberler

Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haberleri | Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Son dakika haberleri | Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Cemal Hünal Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:11:49. #1.14#
title