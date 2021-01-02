Sivas'ta kaçak içki operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı
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Sivas'ta kaçak içki operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı

02.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:44
Sivas'ta kaçak içki operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı

Sivas'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Sivas'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satılan iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinin çevresinde park halindeki araçta yapılan aramada 73 litre etil alkol, 7 litre içki ve 313 aroma alkol kiti ele geçirildi.

Polis. V.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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