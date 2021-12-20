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Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi

Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 25 litre etil alkol, 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 25 litre etil alkol, 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte metil alkolden zehirlenenlerin sayısının artması üzerine il merkezinde iki adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 25 litre etil alkol ve 21 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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