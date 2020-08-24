Sivas'ta kaçak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza
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Sivas'ta kaçak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza

Sivas'ta kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza kesildi.

Sivas'ta kaçak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza
24.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:55

Sivas'ta kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye 23 bin 757 lira ceza kesildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Yalnızsöğüt köyü mevkisinde bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 35 adet bıldırcın vurdukları belirlenen 2 kişiye, 23 bin 757 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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