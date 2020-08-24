Sivas'ta kaçak bıldırcın avına 23 bin 757 lira ceza
SİVAS'ın Divriği ilçesinde, kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye, toplam 23 bin 757 lira ceza uygulandı.
24.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:01
SİVAS'ın Divriği ilçesinde, kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye, toplam 23 bin 757 lira ceza uygulandı.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yalnızsöğüt köyü mevkisinde, kaçak olarak bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 35 bıldırcın vurdukları belirlenen 2 kişiye, toplam 23 bin 757 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: DHA