Sivas'ta Kaçak Avlanmaya 28 Bin Lira Ceza

Sivas'ta jandarma ekiplerince kaçak avcılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda usulsüz avlandığı tespit edilen avcılara 28 bin 76 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla devriye faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler 15 Eylül-31 Aralık 2017 tarihleri arasında il sınırlarında kalan av sahalarında 876 önleyici kolluk devriyesi düzenleyerek 53 olayda kaçak ve usulsüz avlandığı tespit edilen şahıslara Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 20 bin 226 lira, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet Suçundan ise 7 bin 850 lira para cezası olmak üzere toplam 28 bin 76 lira para cezası kesti. - SİVAS