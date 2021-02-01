Sivas'ta kaçak avlanan 9 kişiye 15 bin lira ceza kesildi

Sivas'ta kaçak avlanan 9 kişi, 15 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez, Divriği, Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, kaçak avlandığını tespit ettiği 9 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer