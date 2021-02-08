Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin lira ceza

Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla, Yıldızeli, Gürün, Kangal ve Divriği ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde kaçak avlandığını tespit ettiği 4 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 12 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, kaçak avda kullanıldığı tespit edilen 4 tüfeğe de el koydu.

Öte yandan, denetim faaliyetleri sırasında yaban hayatı için doğaya 400 kilogram yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer