Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza
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Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

22.10.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:13
Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

Sivas'ta, yasak kapsamındaki çil keklik avlayan 13 kişiye, yaklaşık 25 bin lira ceza kesildi.

Sivas'ta, yasak kapsamındaki çil keklik avlayan 13 kişiye, yaklaşık 25 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, 35 avcıyı kontrol etti.

Ekipler, başta çil keklik olmak üzere yasak kapsamındaki hayvanları yakalayarak kaçak avlanan ve limit aşımı yapan 13 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten yaklaşık 25 bin lira para cezası uyguladı.

Avcıların yakaladığı 11 çil keklik ve 2 kınalı keklik doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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