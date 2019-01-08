Sivas'ta Kaçak Avcılara Suçüstü
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.
Divriği ilçesi Çengelli Genel Avlağı içerisinde şüpheli bir araç gören Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin müşterek çalışmalarda şüpheli araç takibe alındı. Avı yasaklanan ve koruma altına alınan yaban keçisini vurmak isteyen iki şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, avda kullandıkları yivli av tüfeğine de el konuldu.
Şüphelilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA