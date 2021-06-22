Sivas'ta "judo ortak çalışma kampı" düzenlenecek

Sivas'ta 23-26 Haziran'da Kırşehir, Karaman ve Tokat illerinin katılımı ile "Judo Ortak Çalışma Kampı" düzenlenecek.

Sivas'ta 23-26 Haziran'da Kırşehir, Karaman ve Tokat illerinin katılımı ile "Judo Ortak Çalışma Kampı" düzenlenecek.

Sivas judo ekibi pandemi sonrası döneme hızlı bir başlangıç yaptı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği tarafından 23-26 Haziran'da Kırşehir, Karaman ve Tokat illerinin katılımı ile Sivas'ta Ortak Çalışma Kampı düzenleneceği açıklandı.

4 Eylül Spor Kompleksinde bulunan Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak olan ortak çalışma kampına katılımın yüksek olması bekleniyor.

Judo İl Temsilcisi Bekir Güzelimdağ, kampın verimli geçeceğini söyleyerek antrenörlere ve sporculara başarılar diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı