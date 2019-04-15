Sivas'ta Jeotermal Seracılık Yapılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta sıcak çermik mevkisinde jeotermal seracılık yapılacağını söyledi.

Vali Salih Ayhan, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdür Vekili Ramazan Daştan'dan Sivas'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MTA'nın Sivas için çok önemli olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Sivas maden şehridir. Dünya'da önem arz eden Türkiye'nin birçok madenlerinin merkezi konumundadır. Sadece demirin Türkiye'deki üretiminin üçte ikisini Divriği üretmektedir. Sivas'ta alçıtaşından mermere, bakırdan altına kadar çok önemli yer altı kaynaklarımız var. Türkiye, bu yer altı kaynaklarını ekonomisine, istihdamına katkı sağlamak için gayret gösteriyor. MTA'da teknolojiyi takip ederek, bilimsel bilgisi ile yer altı rezervlerini gündeme alıp ülkemiz ekonomisine, yeni işletmecilerle yeni iş alanlarının oluşmasına katkı veriyor" dedi.

Yaz aylarında ilk kazma vurulacak

Ayhan, jeotermal seracılık alanında yaz aylarında ilk ciddi çalışmaların yapılacağını ifade edip, "İlerleyen dönemde de Sıcak Çermik Bölgesindeki geçmiş dönem çalışmalarının üzerine bir şeyler daha koymak istiyoruz. Yeni bir kuyu açma noktasında çalışmamız olacak. Burada jeotermal seracılığı çok önemsiyoruz. Bu çalışma tarımla ilgili yapacağımız çalışmaların mihengini oluşturacak. Jeotermal seracılık konusunda MTA'nın bilimsel bilgisi bizim için önem arz ediyor. Şimdiden yazışmalarımız başladı. Öncelikle rezerv tespiti ile yaza doğru bu işi somutlaştırıp, yeni bir kuyu açarak jeotermal seracılığın ilk adımını atmış olacağız." diye konuştu.

Maden ihracatı arttı

Sivas'ın maden ihracatının arttığını sözlerine ekleyen Ayhan, "Sivas'ın ihracattaki payı ortalama yüzde 25 ile yüzde 50'ye kadar değişmektedir. Maden ihracatımızın arttığını gözlemlemekteyiz. İlerleyen dönemde de tüm bu değerlerimizi en üst düzeye çıkararak Sivas açısından önemli bir katma değer oluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA