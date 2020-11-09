Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
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Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama

09.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:17
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik düzeni ve koronavirüs tedbirleri kapsamında tam donanımlı uygulama gerçekleştirildi.

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik düzeni ve koronavirüs tedbirleri kapsamında tam donanımlı uygulama gerçekleştirildi. Dron, motorize ekip, plaka tanıma sistemi (PTS) ve temassız kimlik tarama cihazlarının kullanıldığı uygulamaya takılan sürücülere ve çocuklara çikolata ikram edildi. 

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetim faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekiplerinin her an etkin bir şekilde uygulamalarını gerçekleştirdiğini sürücülere hissettirmek ve 'yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için motorize ekipler, trafik, asayiş ekiplerinin katılımı ile tam donanımlı uygulama yapıldı. Kent merkezinin en çok kullanılan güzergahlarından olan ve il merkezine bağlı 32 köyün ulaşımını sağlayan Sivas-Karaçayır yolunda yapılan uygulamada dron, PTS ve temassız kimlik okuma yöntemi kullanıldı. Durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcular emniyet kemeri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve araç içerisinde sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Uygulamaya takılan araç içerisindeki çocuklara ise maske ve çikolata ikram edildi. Uygulamadan memnun olduklarını belirten sürücüler, asayiş ve güvenin sağlanması için sıklıkla yapılması gerektiğini dile getirdi.


Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama
Sivas'ta, jandarmadan tam donanımlı uygulama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

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