Sivas'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 10 şahıs gözaltına alınırken 16 gram esrar maddesi ve 2 bin 50 paket sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 02-08 Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında, sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, izinsiz kazı, ülkeye yasa dışı giriş, suçları olmak üzere 6 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 2 bin 50 paket kaçak sigara, 10 gram kubar esrar 6 gram toz esrar ve 1 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 10 şahıs gözaltına alındı.