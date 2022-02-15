Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama

AA, Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama

Sivas'ta jandarma ekipleri ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont hediye etti, sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıttı.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont hediye etti, sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Sivas Valiliğinin yürüttüğü "700 Fikir 700 Proje" faaliyeti kapsamında Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde program düzenledi.

Karacaören Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen programda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) uygulamasını öğrencilere tanıtan jandarma, çocuklara hayvan ve doğa sevgisinin önemini anlattı.

Jandarma ekipleri, ihtiyaç sahibi 102 çocuğa mont ve bot yardımı yaptı, kendi sokaklarında bulunan kedi ve köpekleri beslemeleri için mama dağıttı.

Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama

Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama

Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama

Sivas'ta jandarmadan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi, sokak hayvanlarına mama

AA / Serhat Zafer - Güncel

Yıldızeli, Jandarma, Çocuk, Sivas, Güncel, Haberler

title