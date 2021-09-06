SİVAS'TA JANDARMADAN HUZUR, GÜVEN VE OKUL SERVİSİ DENETİMİ

Sivas İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servisleri ve okul çevresinde dron ve narkotik dedektör köpek destekli denetim yaptı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servisleri ve okul çevresinde dron ve narkotik dedektör köpek destekli denetim yaptı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler okulların açıldığı gün huzur, güven ve okul servisi denetimi gerçekleştirdi. İl genelindeki sorumluluk bölgelerinde denetim yapan jandarma ekipleri 121 araç, 134 kişi ve 85 ise okul servisini kontrol etti. Denetimlere 3 jandarma trafik, 2 asayiş timi ve bir de narkotik dedektör köpek timi katıldı. Durdurulan okul servisleri tek tek kontrol edilerek şoför ve öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yapılan uygulamada servis minibüslerinin trafik kurallarına uyduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı