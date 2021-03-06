Sivas'ta, jandarmadan 'hayvan dolandırıcılığı' operasyonu: 2 gözaltı

SİVAS'ta, kendilerini kamu kuruluşu ve dernek temsilcisi olarak tanıtıp, köylerde yaşayanlardan küçükbaş topladıkları belirlenen H.A. (41) ile S.K. (39), jandarma operasyonuyla yakalandı.

SİVAS'ta, kendilerini kamu kuruluşu ve dernek temsilcisi olarak tanıtıp, köylerde yaşayanlardan küçükbaş topladıkları belirlenen H.A. (41) ile S.K. (39), jandarma operasyonuyla yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinden kiralanan araçla Sivas'a gelen H.A. ile S.K.'nin, merkeze bağlı köyleri dolaşarak, kendilerini valilik, kaymakamlık, maliye ve dernek başkanı veya personeli diye tanıtıp, bölge halkından hayvan topladıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle Çallı köyünde M.B.'den 3, Güneli köyünden C.E.'den 4, Kızılkaya köyünden M.K.'den 3 ve Akpınar köyünden A.C.'den 2 küçükbaş aldıkları tespit edildi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Araçları takibe alınan ve plaka tanıma sistemi verileri doğrultusunda 10 gün boyunca Ağrı, Erzurum ile Erzincan'da izlenen şüpheliler, dün Sivas'a giriş yaptıkları Çukurbelen mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak, jandarmaya götürülen dolandırıcılık şüphelileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin