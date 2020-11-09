Sivas'ta jandarmadan "drone" destekli denetim

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli asayiş denetimi yaptı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli asayiş denetimi yaptı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaçayır-Porsuk yolunda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, emniyet kemeri ve sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımını denetlerken, araç içerisinde bulunanlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı uyarılarda bulundu.

Jandarma trafik, motosikletli trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı denetimlerde seyir halindeki araçlar 'drone' yardımıyla da kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer