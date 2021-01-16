Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi

16.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:24
Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi

Son dakika haberleri: Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi?SİVAS'ta Zara ve Suşehri İlçe Jandarma Trafik Timleri, Geminbeli Geçidi'nde kış lastiği kullanımına yönelik uygulama yaptı.

Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi

?SİVAS'ta Zara ve Suşehri İlçe Jandarma Trafik Timleri, Geminbeli Geçidi'nde kış lastiği kullanımına yönelik uygulama yaptı. Denetimde jandarma ekipleri, yolda kalan ve araç lastiklerine zincir takamayan sürücülere de yardım etti. Zara ve Suşehri Jandarma Trafik Timleri, karla mücadele ve kış lastiği uygulamalarını sürdürüyor. Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve Sivas genelinde kış aylarında sürücülerin zorluk yaşadığı, 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere uyarılarda bulundu. Yanında zinciri olmayan sürücülerin geçişine izin verilmezken, zincirlerini takamayan sürücülere ise jandarma ekiplerince yardım edildi. Ayrıca Karayolları ekipleri de yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi
Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sivas'ta jandarma trafik timlerinden 'kış lastiği' denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:29:40. #1.14#
title