Sivas'ta jandarma operasyonları

30.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:56

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 152 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 01 - 28 Ocak 2020 tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında; 8 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 111 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 4 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, 6 göçmen kaçakçılığı ve 3 5015 sayılı petrol piyasası kanuna muhalefet olmak üzere toplam 132 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 131 gram esrar maddesi, 6.147 litre kaçak motorin, 49 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 17.460 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet dedektör, 2 adet metal obje, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet delici, 2 adet jeneratör ve 1 adet dürbün ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 152 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA