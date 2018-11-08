Sivas'ta Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 14'ü yabancı 27 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş olmak üzere 17 olaya müdahale edildi. Olaylarda 76 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olaylarda gözaltına alınan 14'ü yabancı 27 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS