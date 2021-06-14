Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandıSivas'ta Jandarma ekiplerinin yapılan ' Türkiye Huzur Güven' uygulaması gerçekleştirildi.

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı

Sivas'ta Jandarma ekiplerinin yapılan ' Türkiye Huzur Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Saat 00.00 ila 18.00 saatleri arasında yapılan uygulamalarda 3 bin 978 şahıs ve bin 553 araç sorgulanmış yapılan sorgularda çeşitli suçlardan toplam 14 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem ve idari işlem uygulandı. Öte yandan yapılan trafik uygulamasında bir araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Genç kadının unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
Genç kadının unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Selma Ergeç Hande Ataizi Erkan Petekkaya
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:58:03. #1.15#

title