Sivas'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Sivas'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükgüzel köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine baskın düzenledi.

Ekipler, Ş.Y. (54), E.T. (62), T.K. (40), A.K. (41) ve Ş.D'yi (50) kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 17 bin 345 lira ceza uygulandı.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Mete Kalkavan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:12:52. #1.15#

title