Sivas'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükgüzel köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine baskın düzenledi.
Ekipler, Ş.Y. (54), E.T. (62), T.K. (40), A.K. (41) ve Ş.D'yi (50) kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda, 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi.
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 17 bin 345 lira ceza uygulandı.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara