İzinsiz hafriyat dökümüne takip cihazlı önlem
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İzinsiz hafriyat dökümüne takip cihazlı önlem

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" kapsamında, çevre kirliliğini önlemek ve istenmeyen görüntülerin önüne geçmek için hafriyat ve moloz taşıyan araçlara takip cihazı takacak.

Sivas Belediyesi "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" kapsamında, çevre kirliliğini önlemek ve istenmeyen görüntülerin önüne geçmek için hafriyat ve moloz taşıyan araçlara takip cihazı takacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hafriyat sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilgin, akıllı şehir yolunda bir adım daha atıklarını belirtti.

Çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ve doğayı korumayı amaçladıklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu sektörde faaliyet gösteren araçlara takip cihazı takarak belediyemiz tarafından belirlenecek alanlara hafriyat dökülmesini sağlayacağız. Uygulama kapsamında izin verdiğimiz ve takip cihazı kullanan kamyonun kasası kalktığında sistemimiz devreye girecek. Belirlenen alanlara hafriyat döküldüğü zaman bir sorun olmayacak ancak bu araçların damperleri farklı bir alanda harekete geçtiği an sistem bizi uyaracak. O andan itibaren gerek plaka kontrolü gerek görüntü kontrolüyle cezai işlem uygulanacak. İlimiz merkezde toplam 100 hafriyat kamyonuna takip cihazı takacağız."

Bilgin, "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi"nin hafriyat atıklarının takibi, elektronik denetimi ve döküm sahaları otomasyonunu sağlayacağını belirtti.

İzinsiz hafriyat dökümüne takip cihazlı önlem
İzinsiz hafriyat dökümüne takip cihazlı önlem
İzinsiz hafriyat dökümüne takip cihazlı önlem
İzinsiz hafriyat dökümüne takip cihazlı önlem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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