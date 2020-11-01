Sivas'ta izinsiz define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Sivas'ta izinsiz define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

01.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:18
Sivas'ta izinsiz define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Sivas'ta izinsiz define ararken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta izinsiz define ararken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldız Beldesi Şelale Mevkisinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, izinsiz define arayan H.Y. (60), İ.Ç. (25) ve M.Ç'yi (26) suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, bölgede 2 adet dedektör ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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