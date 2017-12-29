Sivas'ta "İzdes" Projesi Toplantısı

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç, "Bakanlık olarak sahaya dokunmak istiyoruz. Bu yönetim anlayışı günümüzde bütün çağdaş ve modern ülkelerin uygulamış olduğu yönetim metodudur, biz bunu uygulamaya devam edeceğiz." dedi.



Bakanlığının uygulamaya koyduğu İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Sivas'a gelen Kılıç, Sivas İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla görüştü.



Kılıç, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli şehri, tarih kenti Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.



İZDES projesiyle ilgili çalışma yürütmek üzere Sivas'a geldiklerini belirten Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeye çok önem verdiğini kaydetti.



Kılıç, çağdaş yönetim anlayışında verilen hizmetin kalitesinin, herhangi bir aksaklık olup olmadığı noktasında tespitinin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Sadece 'ben yaptım, ben planlıyorum, bu hizmeti veriyorum, sonucu ne olursa olsun' anlayışı günümüz yönetim anlayışında söz konusu olamaz. Stratejik planlama ve strateji yönetimiyle ilgili olarak konulan hedefler doğrultusunda çalışmaların yürüyüp yürümediğinin tespiti son derece önemli." diye konuştu.



Hata yapılan ve vatandaşın memnun olmadığı noktaların tespit edilip düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:



"Sivas'ta, İçişleri Bakanlığının yürütmüş olduğu hizmetlerin hangi aşamada olduğunu tespit etmeye çalışacağız. İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu temel hizmetler, güvenlik hizmetleri noktasında 155 ve 156'ya yapılan ihbarlar, bu ihbarlara zamanında güvenlik kuvvetlerimiz ulaşmış mı? Vatandaşın sorununu çözüp çözmediği, yine nüfus hizmetleri başta kimlik kartı olmak üzere, pasaport, sürücü belgesi noktasında verilen hizmetlerde bir eksikliğimiz, aksaklığımız var mı? Bunları tespit etmeye çalıştık. Şehitlerimiz ve gazilerimizle ilgili olarak verilen hizmet hangi noktada, bunlarla ilgili olarak ziyaretlerimizi yaptık. Sivas'ta yaşayan göçmenlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu hizmet noktasında bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını tespit etmeye çalıştık. İçişleri Bakanlığı olarak sahaya dokunmak istiyoruz. Bu yönetim anlayışı günümüzde bütün çağdaş ve modern ülkelerin uygulamış olduğu yönetim metodudur, biz bunu uygulamaya devam edeceğiz."



Kılıç, "İZDES projesi, aslında Sivas'ın tarihinde benzerlerinin olduğu bir yönetim anlayışı. Milli olan Sivas'ta, ülke güvenliği, devletin güvenliği tehlikeye girdiğinde sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ülkenin kurtuluşunun nasıl olması gerektiğinin en güzel örneğini verdiler." ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığının hizmetlerini izlemeye başladıklarını ve çalışmalar yürüttüklerine anlatan Kılıç, genel anlamıyla bir memnuniyet olduğunu aktardı.



Kılıç, bakanlıkların hizmetlerinin izlenerek, değerlendirilerek, yerinde çözümler üretilerek sürdürülmesini önemsediklerini söyledi.



Konuşmanın ardında toplantı, basına kapalı devam etti.



Toplantıya, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Geyim, Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar katıldı.