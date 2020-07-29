Sivas'ta İYİ Partili gruptan Azerbaycan'a destek eylemi
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Sivas'ta İYİ Partili gruptan Azerbaycan'a destek eylemi

Sivas'ta İYİ Partili gruptan Azerbaycan'a destek eylemiSİVAS'ta bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, Azerbaycan'a destek olmak için basın açıklaması yaptı.

29.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:11

Sivas'ta İYİ Partili gruptan Azerbaycan'a destek eylemi

SİVAS'ta bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, Azerbaycan'a destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan İYİ Parti üyesi 15 kişi, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek olmak için basın açıklama yaptı. Grup, 'Kansa kan cansa can seninleyiz Azerbaycan' ve 'Soydaşına sahip çık' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Nuri Malkoç, Tarih yine tekerrür ediyor. 20'nci yüzyılın başlarında kurtuluş mücadelemizde ihanet eden hain zevat, bugün de kendine kalkan ettikleri batının sahte taahhütlerine itibarla yine Türk'e kalleşçe saldırıyor. O gün bize soykırım iftirası atanlar, bugün tüm dünyanın göz önünde bu iftirayı yalanlar şeklinde toplumsal reflekleslerini gösteriyorlar. Devletimiz çok olsa da milletimiz tektir. Ermeni devleti başta olmak üzere bütün dünya bilmelidir ki Türk tektir. Doğu Türkistan'da biz demektir. Azerbaycan'da kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İki devlet bir millet olduğumuz kardeş Azerbaycan'a sıkılan her kurşunu kendimize sıkılmış olarak kabul ederiz. Kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanındayız dedi.

Sivas'ta İYİ Partili gruptan Azerbaycan'a destek eylemi

Kaynak: DHA

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