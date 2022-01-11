Sivas'ta itfaiye personeli, Bursa'daki kazada ölen meslektaşlarını dualarla andı

BURSA (AA) - Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personelini dualarla andı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan itfaiyeciler, meslektaşları için saygı duruşunda bulunarak siren çaldı.

Türk bayrağı açan itfaiyeciler, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla, kazada yaşamını yitiren meslektaşları için dua etti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün trafik kazasına müdahale için yola çıkan Büyükşehir Belediyesine bağlı ekibin bulunduğu 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı şarampole devrilmişti. Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit hayatını kaybetmişti.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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