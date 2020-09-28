Sivas'ta İtfaiye Haftası etkinlikleri
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Sivas'ta İtfaiye Haftası etkinlikleri

28.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:07
Sivas'ta İtfaiye Haftası etkinlikleri

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İtfaiye Haftası ve Sivas İtfaiyesinin kuruluşunun 216'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında itfaiye personelini makamında kabul etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İtfaiye Haftası ve Sivas İtfaiyesinin kuruluşunun 216'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında itfaiye personelini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve itfaiye personeli makamında ziyaret ettikleri Bilgin'e çiçek takdim ederek yıl boyunca yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

İtfaiye personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Bilgin, "Zor bir görevi üstleniyorsunuz. İtfaiye değimiz zaman eskiden akla ilk yangın geliyordu. Ancak son günlerde dünyanın değişimi ve gelişimiyle birlikte bugün itfaiye AFAD ile koordineli bir şekilde her alanda sahada olan birimimiz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, gelişen teknolojiyle birlikte alet, araç gereç ve ekipman noktasında itfaiye teşkilatını güçlendirerek halkın can ve mal güvenliği noktasında gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İtfaiye müdürlüğümüzün ana okullarda ilk ve ortaokullarda hatta liselerde önleyici tedbirlerin alınması uyarıcı ve eğitici seminerlerin toplantıların verilmesini esas alan çalışmalarını önemsiyoruz. Çünkü bu noktada toplumun bilinçlendirilmesi hem can güvenliği hem mal güvenliğini sağlaması açısından çok önemli. Teşkilatımız inşallah yangın ve afetle karşı karşıya kalmaz ancak her zaman da hazır olması gerekiyor. Bu noktada üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeni itfaiye binamızın ihalesini yaptık, inşallah seneye bitmiş olacak. Hem itfaiye teşkilatımıza hem de Sivasımıza bir eser kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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