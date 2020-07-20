Sivas'ta itfaiye ekiplerinden koyun ve köpek kurtarma operasyonu Sivas'ta 2 saat arayla aynı çukura düşen koyun ve köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta 2 saat arayla aynı çukura düşen koyun ve köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gültepe Mahallesi Yeni 4 Eylül Stadyumu yanında hızlı tren inşaatı alanında bir köpeğin yaklaşık 2 metre derinlikte içi su dolu çukura düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla çukura inerek köpeğin beline halat bağladı. Kurtarılan köpek, alandan hızla uzaklaştı.

Bu arada, aynı çukura sabah saatlerinde düşen bir koyun da itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA