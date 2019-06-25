SİVAS'TA İTFAİYE EKİPLERİ, ŞEHİR İÇİNDE İKİ YILAN YAKALADI

SİVAS'ta bir evin duvar boşluğuna ile okulun bahçesine giren 2 yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kent merkezindeki Abdulvahabi Gazi Mahallesinde bir evin duvarında bulunan boşluğa yılan girdiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler aynı gün içerisinde bir yılan vakasına daha müdahale etti. Şeyhşamil Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yılanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalandıktan sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA