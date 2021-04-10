Sivas'ta itfaiye aracı buzlanma nedeniyle yoldan çıktı: 5 yaralı
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Sivas'ta itfaiye aracı buzlanma nedeniyle yoldan çıktı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta itfaiye aracı buzlanma nedeniyle yoldan çıktı: 5 yaralı

Sivas'ta yangına giderken buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan itfaiye aracında bulunanlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta yangına giderken buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan itfaiye aracında bulunanlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi güzergahındaki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye aracı, Karaçayır mevkisinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı.

Durumun bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede kar yağışı da etkili olmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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