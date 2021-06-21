Sivas'ta istinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta istinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta istinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.P. (70) idaresindeki 54 UG 705 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile torunu F.P (16), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün eşi A.P. (69) ve diğer torunu E.Y. (17) yaralandı.

E.Y. özel araçla, A.P. de helikopter ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Müldür Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta istinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:48:08. #1.14#

title