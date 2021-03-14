Sivas'ta İstiklal Marşı okunurken hayat durdu

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı programı kapsamında okunan İstiklal Marşını duyan vatandaşlar, hazır ola geçti. Vatandaşların, İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta sağlık çalışanlarını temsil eden Sağlık Platformu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kent meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kent meydanında İstiklal Marşı'nı duyan yaya ve araçlarıyla seyreden vatandaşlar hazır ola geçerek marşa eşlik ettiler. İstiklal Marşı'nın bitmesiyle Sivas'ta hayat normale döndü. Program da Platform Sözcüsü Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunmasıyla sona erdi.

Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, "Tıp Bayramımızın 102.'sini kutlamak üzere bir araya geldik. Son zamanlarda ülkemizde görülen deprem, sel, çığ ve korona virüs salgını gibi felaketler göstermiştir ki sağlık ve iyilik hali, en büyük servetimizdir. Doğal afetler ve özellikle korona virüs salgını gösterdi ki, sağlık bileşenlerinin eş güdümlü çalışmasıyla ortaya çıkan ivmeyle, çok büyük zorluklar daha rahat atlatılıyor. Birlikte güçlüyüz, birlikte başarıyoruz. Bu gibi zorlu durumlarda sağlık çalışanları hep ön saflardaydı. Korona virüs salgınında insanlarımız, günlerce evlerinde izinli olduğu dönemlerde bile, sağlık çalışanlarımız bırakın dinlenmeyi, sürekli artan iş yüküyle aylarca salgınla, canla başla mücadele etmiş ve korona virüsün ülkemizde daha büyük felaketlere yol açmaması için, gece, gündüz, hafta sonu demeden, kan ter içerisinde çaba göstermiştir ve göstermeye devam ediyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı