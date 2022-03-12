Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İstiklal Marşı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kilitlenerek bağımsız yaşamak için mücadele veren ecdadın daima var olan gür sesi olduğunu vurguladı.

Aslan, "Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde yazılan ve atalarımızın duygularına tercüman olan bu kıymetli manzume, hürriyet istikametinde yürünen yolun meşalesidir. Arkasında yarım öyküler bırakan gencecik fidanların vatan aşkıdır. Onun dizelerinde, yurdun her bir köşesinde adım adım kahramanların ayak izleri gizlidir." diye konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından öğretmenler ve öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Programda, "Asım'ın Nesli" temalı kısa film yarışmasında Türkiye birincisi olan Suşehri İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı film izlendi, İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.