Sivas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı kutlandı

SİVAS'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen program ile kutlandı. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' kitabını okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ortak düzenlediği programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı. Programda Halis Gülle Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı anları canlandırdı. Program sonunda, Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' kitabını okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, ödülleri takdim etti.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Geçmişi yad ederek ecdadımızın fedakarlıklarını hissedebilmek açısından böylesi günlerin önemi çok büyük. Çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren İstiklal Marşı'nın hayatlarının bir parçası olması için her cümlesini anlayarak büyümelerini sağlamalıyız. Yol aydınlığımız olan 'Safahat' kitabını gençlerle buluşturdukları için belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum. Düzenlenen yarışmada dereceye giren 300 evladımızı tarihi kentlere götürerek ödüllendireceğiz. Her toplum için 100'üncü yıllar önemlidir. Daha nice 100 yıllara erişmek umuduyla inşallah. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar ile 2021 yılı 'İstiklal Marşı yılı' olarak kabul edilmiştir. Hamdolsun ki karşımda nice Akif'ler, Asım'lar görüyorum. Yarının Türkiye'sinin mimarı gençlerimiz olacak. Rabb'im bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilgin ise "Bundan 100 yıl önce bizi biz yapan değerlerin satıra döküldüğü İstiklal Marşı'mızın yazılışının yıl dönümündeyiz. Gençlerimizi 'Safahat' ile buluşturmak için bir yarışma düzenledik ve dereceye giren kardeşlerimizi ödüllendirdik. Böylesi bir gençlik olduğu müddetçe biz inanıyoruz ki Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un milletimizin kalbindeki yeri çok kıymetlidir. Akif, o karanlık günlerde insanımıza moral, cesaret ve umut aşılamıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı